СМИ: бани и сауны возобновляют работу в ХМАО, несмотря на запрет губернатора
Несмотря на прямой запрет губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе возобновляют работу некоторые бани и сауны. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«В Югре открыты сауны и бани. Теперь они будут работать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, которые накануне утвердил Роспотребнадзор», — цитирует Роспотребнадзор «Фонд поддержки предпринимательства».
Отмечается, что в саунах и банях перед открытием проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. При этом любой режим ожидания посетителей внутри исключен.