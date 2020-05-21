СМИ: бани и сауны возобновляют работу в ХМАО, несмотря на запрет губернатора

«В Югре открыты сауны и бани. Теперь они будут работать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, которые накануне утвердил Роспотребнадзор», — цитирует Роспотребнадзор «Фонд поддержки предпринимательства».

Отмечается, что в саунах и банях перед открытием проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. При этом любой режим ожидания посетителей внутри исключен.