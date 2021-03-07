СМИ: автора песни «Пусть бегут неуклюже» госпитализировали в Москве

Автора «Песни крокодила Гены» Александра Тимофеевского госпитализировали в московскую клинику. У него обострилось заболевание пищеварительного тракта.

87-летний писатель почувствовал себя плохо. В настоящий момент за состоянием автора наблюдают врачи, сообщил телеканал РЕН ТВ. В медучреждение его доставила супруга.

Тимофеевский родился в 1933 году в Москве, окончил сценарный факультет ВГИКа. Он работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», писал сценарии и песни. Среди его работ популярные строки песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», прозвучавшие в мультфильме «Чебурашка».