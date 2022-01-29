СМИ: артистов Мариинки заставили выступать с ковидом

В Мариинском театре у многих артистов выявили коронавирус, а после возвращения коллектива с концертов в Москве еще десятки человек получили положительные ПЦР-тесты. Об этом со ссылкой на источник в театре написали «Невские новости».

Оркестр Мариинки вместе с худруком и дирижером Валерием Гергиевым готовятся к гастролям в Испании. В первых числах февраля у них планируется выступление в Мадриде. Неназванный музыкант рассказал, что перед поездкой коллектив прошел ПЦР-тестирование, и срезу у 30 человек выявили коронавирус.

Источник добавил, что пришли еще не все тесты, и не все их сделали. Тестирование проходили накануне, 28 января, а сегодня заразившихся музыкантов якобы все равно заставили играть оперу Рихарда Вагнера. По словам источника, Гергиева не волнуют ни его работники, ни зрители.

В пресс-службе Мариинки сообщили «Невским», что случаи заболевания в коллективе и других цехах не оказывают значительного влияния на текущую работу театра и гастрольный график.

Ранее РИА ФАН сообщило, что территория у Мариинского театра тонет в кучах грязного снега.