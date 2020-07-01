СМИ: аптекам в последний момент разрешили продавать лекарства без маркировки

Аптекам разрешат продавать некоторые лекарства без маркировки. Такое послабление в правительстве решили сделать за день до вступления в силу новых правил.

1 июля в России стала обязательной маркировка лекарств в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак». Однако правительство постановлениями от 30 июня разрешила временно некоторые лекарства продавать без маркировки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве и одного из разработчиков постановлений.

«Доля препаратов, которых это может коснуться, предварительно оценивается не более чем в 1% лекарств, поставляемых на рынок, то есть в исключительных случаях», — сообщил источник издания.

Послабления коснутся препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября этого года. Принимать решение о том, что лекарство можно продавать без маркировки, будет Росздравнадзор. Разрешение будет действовать 45 дней.

В том же постановлении отмечается, что зарубежные препараты для лечения гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше и для борьбы с новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом должны продаваться только с маркировкой. На них послабление не действует.

Кроме того, правительство сделало послабления для маркировки табачной продукции и обуви. Продавцам табачной продукции, произведенной до 1 июля 2019 года, можно будет ее маркировать самостоятельно. А обувные магазины должны 1 августа ввести промаркированный товар в оборот.

Система «Честный знак» вводится для борьбы с контрафактом. Покупатели смогут через приложение отследить весь путь товара.