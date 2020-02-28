СМИ: актрису Софию Петрову экстренно госпитализировали в Москве

28-летняя актриса потеряла сознание в МХТ имени Чехова. «Царьград» рассказал, что Петровой диагностировали внезапную сердечно-сосудистую недостаточность (коллапс). Бригада неотложки оперативно доставила артистку в больницу. Уточняется, что Петрова является студенткой мастерской Андрея Молоткова. Она учится по специальности «актерское искусство» и играет в таких спектаклях, как «Женитьба», «Маленький принц» и «Женитьба Бальзаминова».