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    24 февраля 2021, 09:46

    СМИ: актера Писаренко нашли мертвым в московской квартире

    Наза Салех Захи

    Умер российский актер театра и кино Дмитрий Писаренко. Его тело нашли в квартире в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    СМИ: актера Писаренко нашли мертвым в московской квартире

    Актер, по данным канала, в какой-то момент перестал выходить на связь. Обеспокоенный родственник приехал домой к Писаренко. Тот не открывал дверь. Тогда родственник вызвал полицию. Стражи порядки вскрыли замок и увидели тело актера.

    Сейчас проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти Писаренко выясняются. Ему был 61 год.

    Дмитрий Писаренко снимался в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото» и других.