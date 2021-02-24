СМИ: актера Писаренко нашли мертвым в московской квартире

Умер российский актер театра и кино Дмитрий Писаренко. Его тело нашли в квартире в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Актер, по данным канала, в какой-то момент перестал выходить на связь. Обеспокоенный родственник приехал домой к Писаренко. Тот не открывал дверь. Тогда родственник вызвал полицию. Стражи порядки вскрыли замок и увидели тело актера.

Сейчас проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти Писаренко выясняются. Ему был 61 год.

Дмитрий Писаренко снимался в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото» и других.