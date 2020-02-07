СМИ: актера Гаркалина положили в больницу с пневмонией

Актера Валерия Гаркалина отвезли в одну из московских больниц. Врачи подозревают, что у него пневмония.

По данным источника Пятого канала, Гаркалин отдыхал у себя дома, когда у него началась одышка. Приехали врачи, осмотрели актера и решили отправить его в больницу на несколько дней. Уже в стационаре, после обстоятельного осмотра, медики поставили диагноз — пневмония. Пока это предварительная информация. Точных данных о состоянии здоровья Гаркалина пока нет.

Гаркалину 65 лет. В 1978 году он окончил музыкальное училище имени Гнесиных. Позже работал в Государственном театре кукол под руководством Образцова.

С начала кинокарьеры в 1970-х годах, Гаркалин сыграл почти в сотне фильмов и телесериалов. Самые известные и популярные картины с участием Гаркалина — это «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Андерсен. Жизнь без любви» и другие.