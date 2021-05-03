СМИ: актер Олег Вавилов попал в реанимацию

Народного артиста России Олега Вавилова госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением столичных врачей. Об этом сообщил Пятый канал.

По информации телеканала, актер находится в Театре Сатиры, когда ему резко стало плохо. Мужчину экстренно доставили в реанимацию. Согласно предварительным данным, у Вавилова произошла ишемическая атака — острое нарушение кровообращения головного мозга.

Точные причины и обстоятельства госпитализации пока уточняются. Официального подтверждения сообщений о госпитализации еще не было.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез. Является выпускником ГИТИСа. Первую роль на сцене актер сыграл в 1971 году в спектакле «Затюканный апостол». Позже начал играть в московском ТЮЗе, а с 2004 года служит в Театре Сатиры.

В 1990 году Вавилов удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет стал народным артистом России. На протяжении многих лет Вавилов играет как в театре, так и в кино с сериалами. Его можно увидеть в таких картинах, как «Бедная Настя», «Не было печали», «Странная женщина» и других.