СМИ: аграрии столкнулись с трудностями при завозе сельхозтехники

Производители сельскохозяйственной техники перед посевной столкнулись с проблемами в поставках: в России не хватает железнодорожных платформ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, во время совещания у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова на прошлой неделе представитель Петербургского тракторного завода (РТЗ) пожаловался на то, что грузовые компании отказывают в необходимых для вывоза готовой техники железнодорожных платформ. Их нужно до 10 в день.

«Свой отказ они мотивируют статьей седьмой устава железнодорожного транспорта, говоря, что платформы на сегодняшний день задействованы для перевозки воинских и специальных грузов», — рассказал источник.

В Минсельхозе отметили, что получили подобную жалобу от «Ростсельмаша», однако от ПТЗ не было такого обращения. Источник «Коммерсанта» в Минобороны рассказал, что ведомство не бронировало единовременно для своих нужд много платформ, так как сейчас потребности в крупных перебросках военной техники сейчас нет. Это может произойти летом перед плановыми учениями.

Ранее в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» предупредили о возможном росте цен на овощи и пшеницу из-за увеличения утильсбора на спецтехнику.