СМИ: 9 человек проверят на причастность к убийству главы Центра «Э»

Заказное убийство главы Центра «Э» Ингушетии. Главное о стрельбе на западе Москвы Подробнее

«На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек», — отметил источник.

В розыск объявили трех человек. По предварительной информации, они покинули Москву.

По пока неподтвержденным данным, злоумышленники тщательно все спланировали, преступление может быть заказным.

Кроме того, источник рассказал, что убийца сделал контрольные выстрелы в головы своих жертв.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин. Убитыми оказались Ибрагим Эльджаркиев — начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат. Злоумышленник выстрелил в них не менее 10 раз.

Сразу после этого стрелок скрылся на BMW. В городе объявили планы «Перехват» и «Вулкан».

Возбуждено уголовное дело «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия». Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.