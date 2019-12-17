СМИ: 40 человек причастны к убийству главы Центра «Э»

Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата источник ТАСС.

Еще один источник уточнил, что в ночь на понедельник, 16 декабря, следствие задержало 11-го фигуранта дела — Алихана Оздоева. Сейчас с ним ведутся следственные действия, правоохранители проверяют его на причастность к преступлениям в Москве и Ингушетии.

Братьев Эльджаркиевых убили в Москве 2 ноября. В них выстрелили не менее 10 раз. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц». По версии следствия, преступление связано с профессиональной деятельностью Ибрагима Эльджаркиева, который занимал пост главы ингушского Центра противодействия экстремизму МВД.