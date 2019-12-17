    17 декабря 2019, 12:56

    СМИ: 40 человек причастны к убийству главы Центра «Э»

    Нина Петлинова

    Следователи установили еще 30 человек, которые могут быть причастны к убийству главы Центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Всего по делу проходят 40 фигурантов, некоторые из них уже арестованы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

    Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата

    источник ТАСС.

    Еще один источник уточнил, что в ночь на понедельник, 16 декабря, следствие задержало 11-го фигуранта дела — Алихана Оздоева. Сейчас с ним ведутся следственные действия, правоохранители проверяют его на причастность к преступлениям в Москве и Ингушетии.

    Братьев Эльджаркиевых убили в Москве 2 ноября. В них выстрелили не менее 10 раз. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц». По версии следствия, преступление связано с профессиональной деятельностью Ибрагима Эльджаркиева, который занимал пост главы ингушского Центра противодействия экстремизму МВД.