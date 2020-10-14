СМИ: 12-летняя девочка пришла к стоматологу в Москве пьяной

12-летняя жительница Москвы пришла на прием к стоматологу в нетрезвом состоянии. Перед этим она отпрашивалась у мамы «погулять».

Как стало известно РЕН ТВ, девочка пришла к врачу 13 октября. Журналисты узнали, что перед посещением стоматолога ребенок собирался погулять.

Увидев девочку в таком состоянии, врач спросил у нее о причинах столь острого опьянения, но объяснить ребенок ничего не смог.

В клинику вызвали скорую помощь, девочку доставили в токсикологическую реанимацию.

Более подробной информации пока нет. Но издание написало, что в школе девочку характеризовали положительно. Полиция начала проверку.