Эксклюзив 20 января 2023, 13:25 «Смешная сумма». Муж погибшей в ДТП с машиной Собчак остался недоволен компенсацией Муж погибшей в ДТП с машиной Собчак не будет обжаловать размер компенсации Соцсети

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Адлерский районный суд взыскал с перевозившего блогера Ксению Собчак водителя машины Mercedes 500 тысяч рублей в пользу двух потерпевших. Муж погибшей в ДТП в Сочи женщины рассказал «360», что остался недоволен выплатой, но обжаловать ее не будет.

«Мне уже выплатили все, почти сразу. 300 тысяч рублей — смешная сумма. Сами понимаете, что это копейки, которые никаким образом ничего не компенсировали», — сказал он.

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По словам мужчины, изначально сумма иска составляла пять миллионов рублей, но обжаловать решение он не намерен.

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«Не буду обжаловать решение, сроки вышли, долго не предоставляли приговор. Есть масса других насущных жизненных задач. В целом я не удовлетворен ни наказанием, ни моральным ущербом, ни тем, как проходило следствие и заседание суда», — добавил он.

Всего потерпевшими по делу о ДТП стали два человека, один получил 300 тысяч, другой — 200 тысяч, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Авария со смертельным исходом произошла 9 октября 2021 года в Сочи. Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, травмы получили водитель и еще одна пассажирка. Собчак по делу допросили в качестве свидетеля.

В октябре 2022 года признанного виновным в ДТП водителя приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении.