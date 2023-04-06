Общество 06 апреля 2023, 11:30 Смертную казнь отменили в ДНР после вхождения в состав России Член СПЧ Шишкина: смертную казнь отменили в ДНР после вхождения в состав России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наказание в виде смертной казни больше не действует на территории Донецкой Народной Республики. Приговоры, которые вынесли раньше, не приводились в исполнение. Это связано со вступлением региона в состав РФ. Об этом заявила депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Елена Шишкина в беседе с ТАСС.

Она отметила, что после вхождения республики в состав РФ, там применяется законодательство, которое не противоречит российскому. Правоохранительные органы с октября 2022 года руководствуются Уголовно-процессуальным и Уголовным кодексами России.

Реклама

«Такая мера как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — подчеркнула Шишкина.

По ее словам, вынесенные до вступления региона в состав РФ приговоры о смертной казни не были исполнены. Ранее сенатор Андрей Клишас сказал, что Конституция и решения Конституционного суда страны не предлагают исключений по теме применения смертной казни в Российской Федерации.