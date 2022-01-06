Смертную казнь для педофилов и террористов потребовали вернуть в России

Смертную казнь потребовали ввести в России для педофилов и террористов. Об этом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале.

«Много лет подряд мы требуем восстановления смертной казни по двум преступлениям — терроризм и убийство детей. Только такой кары заслуживают эти мерзавцы — им не место на земле. Иначе они снова и снова будут убивать», — написал политик.

Политик упомянул преступление, которое произошло на этой неделе в Костроме. В городе полиция задержала двоих мужчин, которые на допросе признались убийстве пятилетней девочки. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее были судимы: один за кражу, а второй за педофилию и распространение порнографии.

После этого происшествия депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «360» заявил, что для убийц, педофилов и рецидивистов должна быть возвращена смертная казнь. Он отметил, что должны также нести персональную ответственность те структуры, которые отвечают за поведение и нахождение таких преступников на свободе.

Мораторий на смертную казнь в России был введен в апреле 1997 года.