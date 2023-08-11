Общество 11 августа 2023, 23:37 Смертность в России за полгода сократилась почти на 13% Росстат: в I полугодии смертность в РФ снизилась на 12,8%, а рождаемость — на 3% Freepik

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В России снизилась смертность. За первые шесть месяцев этого года показатель сократился почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили на сайте Росстата.

«Смертность в первом полугодии 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,8%. Естественная убыль составила 272 520 человек, что на 29% меньше, чем за январь–июнь 2022 года», — сказано в сообщении.

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Рождаемость тоже снизилась — на 3%. За полгода в России родилось 616 тысяч детей.

Кроме этого, Росстат привел статистику по бракам. Всего за первые шесть месяцев этого года поженились более 371 тысячи пар. Разводов было меньше — порядка 334 тысяч.

Ранее стало известно, что риелторские компании обратились к правительству России с просьбой ввести новую субсидию. Они предлагают компенсировать 30% платы за аренду жилья супружеским парам любого возраста, чей брак был зарегистрирован более трех лет.