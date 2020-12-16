Смертность в России стала рекордной за последние 10 лет

Эксперты подсчитали количество умерших за первые 10 месяцев 2020 года. Оказалось, что в этом году умерли 1,661 миллиона человек, или 113,2 человека на 10 тысяч населения. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда умерших было 102,9 тысячи человек на 10 тысяч живущих. В 2011 году показатель также был ниже, чем в 2020-м, на 8,7%, тогда умерли 112,7 человека на 10 тысяч населения.

Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году, когда в России зафиксировали аномально жаркое лето. Тогда умерли за январь–октябрь умерли 1,704 миллиона человек, или 119,3 умерших на 10 тысяч населения.

Если анализировать регионы, то показатели смертности выросли в 82 из 85 субъектов. В 33 регионах показатель оказался наивысшим за десятилетие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в этом году смертность в России повысилась из-за пандемии. Если бы не коронавирус, показатели могли быть ниже прошлого года. В конце года возможен традиционный зимний рост смертности.