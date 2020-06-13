    13 июня 2020, 14:17

    Смертность в России снизилась с начала года почти на 3%

    Андрей Иванов

    С января по апрель в России умерли 609,5 тысячи человек. Это на 2,8% меньше, чем за этот же период в прошлом году (626,7 тысячи умерших). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.
    Смертность в России снизилась с начала года почти на 3%

    Естественная убыль населения с начала года составила 160,3 тысячи человек. Это больше, чем в прошлом году — 148,2 тысячи человек.

    Рождаемость в России в январе–апреле также снизилась на 6,1% в годовом выражении. В этом году в январе–апреле родились 449,2 тысячи человек, а за аналогичный период в 2019 году на свет появились 478,5 тысячи россиян.

    COVID-19 в апреле стал основной причиной смерти 1660 жителей России. Пандемия коронавируса не повлияла на ситуацию со смертностью в стране.

    За все время пандемии с 11 марта российские медики выявили 520 129 случаев COVID-19. Выздоровел 274 641 человек. От последствий заражения коронавирусом умерли 6829 пациентов. Всего в России провели более 14,5 миллиона тестов на новый вирус. Сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.