Смертность в ДТП в России планируют снизить к 2030 году

В МВД планируют к 2030 году снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили в ведомстве.

«По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств», — привело РИА «Новости» ответ МВД на запрос.

С 1 января текущего года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Из текста ответа ведомства следует, то это обусловлено опытом мировой практики.

Этот показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств, добавили в МВД.

ГИБДД стала использовать беспилотники для выявления нарушений на дорогах. Проект запустили в 17 регионах, а год назад он показал свою эффективность в Краснодарском крае. Автоэксперты уверены, что это сократит нарушения на дорогах и потребует от ГИБДД новой квалификации.