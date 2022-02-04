Смертность от онкологических заболеваний снизилась в России

Смертность от онкологических заболеваний среди россиян снизилась на 3,9% в 2021 году. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

В 2021 году в России было 3,7 миллиона онкобольных. При этом если те, у кого был обнаружен рак четвертой стадии, умирали в 86% случаев, пациенты, у которых выявили заболевание на ранних стадиях, умирали в 8-12% случаев. Для того, чтобы снизить смертность от онкологических заболеваний, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запустили отдельный федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Он направлен на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы и внедрение современных технологий. На весь период реализации проекта до 2024 года предусмотрено около одного триллиона рублей», — рассказала Галина Карелова.