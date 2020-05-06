Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше

Мужчины и женщины одинаково подвержены заражению коронавирусом, но смертность у них разная. Испанский нейробиолог предположил, что мужчины чаще погибают из-за того, что больше курят.

«Мужчины и женщины заражаются примерно одинаково как в Испании, так и в других странах, процент случаев заражения сопоставим. Однако осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин — примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире, по данным на прошлую неделю. При этом такое соотношение не зависит от возраста», — сказал в интервью РИА «Новости» испанский нейробиолог Диего Редолар.

Редолар провел исследование и выяснил, что смертность от коронавируса у мужчин составляет 8%, у женщин — 4%.

Ученый обратил внимание, что на первом месте среди причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания. Причем обычно мужчины от них умирают реже. Но вот доля тех, у кого есть и COVID-19, и сердечно-сосудистые заболевания, выше среди больных мужского пола.

Испанец отметил, что у них в стране курят 25% мужчин и 18% женщин.

Испания находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировали более 250 тысяч случаев. Погибли 25,6 тысячи человек.