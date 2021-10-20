Смертность от COVID-19 связали с уровнем дохода

Эксперты Всемирного банка заявили, что в странах со средним уровнем дохода люди относительно молодого возраста умирали от ковида чаще, чем в более богатых государствах мира. Об этом написала газета «Коммерсант».

Специалисты в своем исследовании использовали данные о смертях, связанных с COVID-19, которые есть во всемирной базе данных COVerAGE-DB, а также показатели избыточной смертности во время эпидемии коронавируса. Последние сведения взяты из национальных баз данных 41 страны. Эксперты работали с информацией за 2020 год.

«Как отмечают авторы, первые данные об умерших от коронавируса, собранные в Китае зимой 2020 года, свидетельствовали о том, что вероятность смертельного исхода у заразившихся повышается с возрастом», — сказано в материале газеты.

Доля пожилого населения больше всего представлена в государствах с высоким уровнем дохода, поэтому предполагалось, что в бедных странах от пандемии пострадает меньше людей.

«Как показывают расчеты, существует положительная связь между доходом на душу населения и градиентом возрастной смертности, что говорит о более низкой вероятности смерти от COVID-19 в возрасте до 65 лет в более богатых странах», — уточняется в статье.

Авторы работы пришли к выводу, что это связано с тем, что в государствах с более низкими доходами меньше распространена удаленная занятость, поэтому риск заразиться у продолжавших работать очно во время эпидемии выше. К тому же в бедных странах люди живут в больших домах. До 20% домохозяйств этих стран состоят, в частности, из 20-летних и 60-летних, тогда как в богатых странах доля не превышает 5%.