Смертин прокомментировал слухи об аварии с его участием

СМИ: футболиста Алексея Смертина могут лишить водительских прав Подробнее

Спортсмен подтвердил, что он действительно задел машину соседа, выезжая со двора. По его словам, это произошло у шлагбаума и, чтобы не перекрывать выезд и въезд другим авто, он освободил проезд, как того требует закон.

Футболист пояснил, что в тот день он очень торопился и оставил охранникам свой телефон, чтобы владелец машины связался с ним в случае обнаружения каких-либо повреждений. Хозяин авто написал Смертину, что у него нет к нему никаких претензий, поскольку ничего страшного не произошло.

Однако через какое-то время спортсмену пришло сообщение о выявленных «внутренних повреждениях». От него потребовали 300 тысяч рублей компенсации.

«Я попросил выставить реальный счет и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счет, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было», — рассказал Смертин.

Он добавил, что в заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, нежели той, которую он задел.