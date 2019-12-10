Москва Лужкова. 10 перемен города при мэре — от МКАД до «Черкизона» Подробнее

По данным издания, Лужков скончался от тампонады сердца. По словам врача, это является проявлением инфаркта. Через истонченную стенку кровь выливается в сердечную сорочку. Она наполняется, из-за чего сердечная деятельность прекращается. Сердце перестает сокращаться.

«Это смертельно в 100% случаев», — подчеркнул кардиолог.

Бывший мэр Москвы умер сегодня в мюнхенской клинике на 84-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким Лужкова принесли многие политики и чиновники России, в том числе глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.