«Смертельно в 100% случаев». Врач — о предварительном диагнозе Лужкова
Кардиолог Юрий Серебрянский заверил Life, что диагноз, который был поставлен бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, не оставляет пациенту практически никаких шансов.
Москва Лужкова. 10 перемен города при мэре — от МКАД до «Черкизона»Подробнее
По данным издания, Лужков скончался от тампонады сердца. По словам врача, это является проявлением инфаркта. Через истонченную стенку кровь выливается в сердечную сорочку. Она наполняется, из-за чего сердечная деятельность прекращается. Сердце перестает сокращаться.
«Это смертельно в 100% случаев», — подчеркнул кардиолог.
Бывший мэр Москвы умер сегодня в мюнхенской клинике на 84-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким Лужкова принесли многие политики и чиновники России, в том числе глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.