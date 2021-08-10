Смертельно ядовитый фрукт созрел в сочинском дендрарии

Ядовитые плоды тунга Форда созрели в сочинском парке «Дендрарий». Они считаются очень опасными для жизни человека. Об этом пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк» рассказала на своей странице в Instagram.

Внешне этот фрукт очень похож на инжир. Поэтому специалисты ежегодно напоминают о его опасности.

«Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ „Сочинский национальный парк“ вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты», — говорится в сообщении.

Ученые до сих пор не создали противоядие против этого плода. Тунг Форда расположен в верхней части дендрария, рядом с деревом установлены таблички, предупреждающие о его опасности.

Сотрудники парка также напомнили, что на территории запрещено собирать растения или их части. Также нельзя вытаптывать газоны и заходить в бамбуковую рощу. Другие плоды или ягоды тоже рекомендуется не трогать, так как реакция организма у всех индивидуальная.