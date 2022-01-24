Смертельная купель в Ленобласти оказалась несогласована

Место для купаний в реке Оредеж в Ленинградской области, где погибла женщина, не было согласовано с церковью и местными властями. Об этом представитель Гатчинской епархии РПЦ иерей Александр Асонов сообщил РИА «Новости».

Священник назвал гибель женщины во время купаний в Гатчинском районе «жуткой трагедией». Иерей отметил, что рядом с тем местом в Крещение работала согласованная купель. Там дежурили и полицейские, и спасатели, и скорая помощь. Однако люди все же решили устроить частное купание.

«В реке Оредеж сильное течение, это изначально было очень опасно», — указал Асонов.

Пресс-секретарь местной епархии добавил, что церковь каждый год призывает в Крещение брать в храме святую воду и проводить омовения у себя дома, не подвергая свою жизнь таким рискам, передала газета «Известия».

Тело 40-летней женщины, которая утонула в необорудованной проруби под Гатчиной на глазах у своих детей, не нашли до сих пор. Фатальный прыжок в воду запечатлели на видео. Вслед за ней в прорубь тут же прыгнул мужчина, но было уже поздно. Женщину моментально унесло течением.