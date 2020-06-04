Смертей в Петербурге оказалось на треть больше в мае

Всего в последний месяц весны там умерли 6427 петербуржцев. В 2019 году в тот же период — 4875. С 2011 года смертность в этом месяце составляла около пяти тысяч человек.

По данным комитета, в январе 2020-го скончались 5382 жителя города, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303. Местные власти подсчитали, что за весь период эпидемии коронавируса жертвами COVID-19 в городе стали 240 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в середине мая заявил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией превысил средний многолетний показатель в несколько раз. Об этом сообщил «Интерфакс».

По состоянию на 12 мая с начала марта внебольничную пневмонию диагностировали у 11 223 человек, 694 умерли. При этом, по словам Беглова, в это время в Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 8050 человек. Жертвами вируса стали 53 из них.

С 1 июня в Санкт-Петербурге смягчили ограничительные меры по коронавирусу. Теперь петербуржцам только рекомендовано соблюдать самоизоляцию.