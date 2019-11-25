Смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Смерть филолога Людмилы Вербицкой стала большой утратой для науки и личной — для президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, которого процитировало РИА «Новости», напомнил, что Путина и Вербицкую связывали «очень добрые отношения».

«Он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что президент принес соболезнования родным и близким Вербицкой, а также коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, который она возглавляла.

Президент СПбГУ, почетный профессор вуза и почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая умерла в Петербурге 24 ноября. Ей было 83 года.

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Подробнее

СПбГУ Вербицкая возглавила в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В университете во время ее руководства открылись факультеты международных отношений и медицинский. С 2008-го Людмила Вербицкая являлась президентом вуза, а с 2010-го — деканом филологического факультета. В 2011 году ей присвоили звание почетного профессора СПбГУ.