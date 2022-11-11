Эксклюзив 11 ноября 2022, 01:55 Смерть Брежнева знаменовала конец благополучного для страны периода «Голос Мордора»: активный процесс распада СССР начался со смертью генсека ЦК КПСС Брежнева РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев умер 40 лет назад. Его смерть знаменовала собой не только конец достаточно благополучного для страны периода, но и начала новую эпоху неопределенности, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Старт активного распада СССР

10 ноября 1982 года умер Леонид Ильич Брежнев. Страна узнала об этом только на следующий день, но уже 10-го вечером был отменен какой-то концерт по центральному телевидению, а вместо него показали фильм.

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Поползли слухи, которые активно поддерживались «змеиными голосами» из-за бугра — радиостанциями типа «Голоса Америки»*. Но уже утром все стало известно.

Лично я считаю, что активный процесс распада СССР начался именно тогда. Смерть Брежнева знаменовала собой не только конец достаточно благополучного для страны периода, она начала новую эпоху неопределенности, постоянного и неуклонного ухудшения экономической ситуации в стране. Конечно, эти процессы запустила не смерть генсека, они были предопределены и очень многие, в том числе и те, кто находился в СССР у власти, это понимали.

В конце 70-х это понимал и сам Брежнев, и тогда шли разговоры о необходимости реформ, но на них так и не решились.

Приход к власти Горбачева

После смерти Брежнева были краткие периоды генеральных секретарей Андропова и Черненко, закручивание гаек на предмет всеобщей дисциплины, некое подобие легкой оттепели и, наконец, приход к власти молодого Михаила Сергеевича Горбачева, которого народ поначалу воспринял с энтузиазмом. Энергичный, говоривший без бумажки правильные вещи, он сразу показался полной противоположностью ЦКовским старцам, за которыми ходили реанимационные бригады.

Но разочарование наступило очень быстро. Уже одно из первых крупных решений Горбачева — всеобщий «сухой закон» — очень сильно ударило по экономике и стало самой настоящей масштабной диверсией.

А далее все начало катиться по наклонной. Экономика рушилась, в некоторых регионах СССР начала лить кровь.

Яркая фигура мировой политики

Леонид Ильич Брежнев - последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, при котором страна жила более-менее спокойно. Если брать семидесятые — то их можно вообще назвать эпохой процветания, особенно первую половину. Масштабные стройки, бурный рост экономики, демографический взрыв в стране — все это «наш дорогой Леонид Ильич».

Сейчас уже можно назвать Брежнева одной из самых ярких фигур мировой политики XX века и это не будет преувеличением. А очень многие жители бывшего СССР до сих пор помнят спокойную размеренную жизнь и анекдоты о Брежневе на своих кухнях.

*Радиостанция «Голос Америки» — признана в России СМИ — иностранным агентом.