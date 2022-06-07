Смерчи придут на курорты Черного моря

Жителей и гостей Черноморских курортов предупреждают о появлении смерчей на море в ближайшие сутки. Особенно опасной ситуация может быть в Сочи и в Туапсе. Об этом написал ОТР со ссылкой на сообщения синоптиков.

По информации специалистов, атмосферные вихри возможны из-за сильной жары. В настоящий момент температура воды в море достигла отметки +20 градусов.

Спасатели рекомендуют следить за прогнозом погоды и не отдыхать у побережья во время смерчей и сильных дождей.