Смерч заметили в Подмосковье. В будущем их станет больше

Жители Лотошинского района Подмосковья удивило необычное для этих краев природное явление. Недалеко от деревни Доры сформировался настоящий смерч. Эксперты уверены — в будущем их станет только больше.

Очевидцы опубликовали видео смерча в социальные сети. Информации о разрушениях и пострадавших из-за природного явления пока не поступало.

Директор Института физики атмосферы (ИФА) им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов рассказал «360», что в последнее время смерчи все чаще формируются в наших широтах. Россияне видят относительно слабые смерчи — по сравнению с теми, которые бывают в Америке.

Их пять категорий, но в России обычно первой-второй категории, иногда бывает третьей. Но они все чаще и чаще происходят в наших широтах. Это связано с изменением климата, с тем, что у нас атмосфера становится менее устойчивой в этом смысле Игорь Мохов.

Он подчеркнул, что при потеплении меняется температурная структура и циркуляция, что способствует образованию смерчей. При этом количество смерчей, которые за последнее время фиксируют в России, намного превышает ожидания. Природные явления появляются не только рядом с морями, но и во внутриконтинентальных областях.

«Статистика гораздо более мощная, чем ожидалось. Спутниковые данные показывают, другие данные показывают. У нас малонаселенная страна, и не всегда смерчи фиксируются», — подчеркнул он.

За последние дни россияне часто видели смерчи. В социальных сетях множество видео этих природных явлений из Сочи и Геленджика. Однако и в Подмосковье стихию видят не впервые. Вначале июля над Орехово-Зуевым пронеслось облако, очень похожее на смерч.