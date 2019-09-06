Смерч пронесся у берегов Ялты

Смерч пронесся над водами Черного моря. Рядом с полуостровом были слышны раскаты грома, а из облака выходил большой крутящийся столб и двигался у линии горизонта.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Красота. На Южном берегу Крыма частенько наблюдаются такие явления в море», — написали в Сети.

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При этом сильных вихрей на суше не прогнозируют в региональном гидрометцентре. Туристам рассказали, что морские смерчи в Крыму — частое явление, но вот на берег они почти никогда не выходят.

В Крыму стоит по-летнему жаркая погода. На полуострове температура по ночам колеблется в диапазоне +12…+17 градусов, а днем воздух прогревается до +25…+30 градусов. Ветер дует северо-восточный, порывы достигают семи-12 метров в секунду.