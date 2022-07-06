Российским ресторанам KFC предрекли смену названия

Американская компания Yum Brands, владеющая в России брендом KFC, сообщила о полном уходе из страны после продажи сети ресторанов. Эксперт по маркетингу Артур Хазеев в беседе с «360» заявил, что бренд KFC останется на российском рынке еще на некоторое время, а после новый владелец его изменит.

Он пояснил, что собственник без доступа к нововведениям и новым разработкам от центрального бренда потеряет смысл его развивать и начнет создавать свой.

«Эта история не будет такой быстрой, как у McDonald’s. Нет смысла, если ты получил бренд, право на использование технологий и процессов, то ты можешь на этом фундаменте построить свой новый бренд, потому что ты уже никому ничем не обязан», — заявил Хазеев.

Компания Yum Brands уже завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut российскому оператору, который начал процесс ребрендинга.

«Компания находится на стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, включая сеть франчайзинговых ресторанов», — заявили в пресс-службе американской корпорации. Идет ли речь о той же фирме, которая стала владельцем Pizza Hut, в пресс-службе не уточнили.

Российское представительство Yum Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» приостановило работу своих 70 ресторанов еще в марте. Остальные продолжили работать по франшизе.