Сменившим пол вернули возможность менять паспорт на «Госуслугах»
Паспорт на портале «Госуслуги» снова разрешили менять после смены пола
Возможность замены паспорта при смене пола снова появилась на портале «Госуслуги». Правозащитники добивались возвращения этой возможности с 2020 года, написала «Новая газета».
Коллективную жалобу ряд правозащитных организаций подали в октябре 2021 года. Они пожаловались в МВД, Минцифры, Минэкономразвития, Генпрокуратуру, а также уполномоченному по правам человека.
Правозащитники указали, что невозможность заменить паспорт из-за смены пола через портал является нарушением административного регламента МВД по предоставлению такой госуслуги россиянам. В своем заявлении они подчеркнули, что процесс замены паспорта усложнен для трансгендеров, которых при этом лишили скидки на оплату госпошлины.
Юрист фонда «Сфера», внесенного в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, Екатерина Диковская отметила, что очень много людей пользуются возможностью подачи заявления на замену паспорта через портал госуслуг. И еще в 2020 году им показалось странным, что такая техническая возможность пропала именно для тех, кто сменил пол, а для всех остальных осталась.
«Мы очень рады, что Минцифры все же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру», — сообщила Диковская.
Ранее стало известно, что на «Госуслугах» с 1 марта начнут выдавать свидетельства о рождении и смерти.