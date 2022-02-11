Сменившим пол вернули возможность менять паспорт на «Госуслугах»

Возможность замены паспорта при смене пола снова появилась на портале «Госуслуги». Правозащитники добивались возвращения этой возможности с 2020 года, написала «Новая газета».

Коллективную жалобу ряд правозащитных организаций подали в октябре 2021 года. Они пожаловались в МВД, Минцифры, Минэкономразвития, Генпрокуратуру, а также уполномоченному по правам человека.

Правозащитники указали, что невозможность заменить паспорт из-за смены пола через портал является нарушением административного регламента МВД по предоставлению такой госуслуги россиянам. В своем заявлении они подчеркнули, что процесс замены паспорта усложнен для трансгендеров, которых при этом лишили скидки на оплату госпошлины.

Юрист фонда «Сфера», внесенного в России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, Екатерина Диковская отметила, что очень много людей пользуются возможностью подачи заявления на замену паспорта через портал госуслуг. И еще в 2020 году им показалось странным, что такая техническая возможность пропала именно для тех, кто сменил пол, а для всех остальных осталась.

«Мы очень рады, что Минцифры все же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру», — сообщила Диковская.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» с 1 марта начнут выдавать свидетельства о рождении и смерти.