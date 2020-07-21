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    21 июля 2020, 10:24

    Сменивший Фургала Дегтярев рассказал о планах на посту врио главы Хабаровского края

    Дарья Бунякова

    Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Новый врио главы отметил, что впереди его ждет напряженная работа, но он рассчитывает на взаимопонимание с гражданами.
    Сменивший Фургала Дегтярев рассказал о планах на посту врио главы Хабаровского края

    «Очень напряженная работа, планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях. Ну а сам край, он большой, где живут очень хорошие люди, свободные люди, законопослушные люди», — привел слова Дегтярева «Интерфакс».

    Он добавил, что рассчитывает на полное взаимопонимание со всеми жителями региона. По словам врио губернатора, первоочередные задачи — борьба с коронавирусом и выправление ситуации с экономикой.

    «Есть тревожные сигналы, что пандемия в очередной раз может проявить свою агрессию, и я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию», — обратился Дегтярев к жителям.

    Через месяц врио главы региона должен будет приехать к президенту Владимиру Путину. Во время встречи Дегтярев расскажет главе государства о состоянии дел в Хабаровском крае, а также представит доклад по экономике и нацпроектам.

    «Моя задача как временно исполняющего обязанности — сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и приумножить», — заключил Дегтярев.

    Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 20 июля отправили в отставку в связи с утратой доверия. Путин предложил стать главой региона депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

    Новости SMI.FM