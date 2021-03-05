Сменился президент МТС

Алексей Корня, возглавлявший МТС с марта 2018 года, оставит пост президента компании.13 марта его сменит первый вице-президент компании Вячеслав Николаев.

Корня номинирован на должность первого вице-президента ПАО АФК «Система». Такую рекомендацию совету директоров АФК дал комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению корпорации, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МТС.

Дата заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос назначения первого вице-президента «Системы», будет объявлена позже.

МТС расшифровывается как «Мобильные ТелеСистемы». Это российская компания, представляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи услуги проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного, широкополосного доступа в Интернет.