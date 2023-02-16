Общество 16 февраля 2023, 00:00 Сменился директор Ленинградского зоопарка

Читать 360tv в

Официальным руководителем Ленинградского зоопарка стал Юрий Журавлев, который ранее исполнял обязанности директора учреждения. Об этом написали «Невские новости».

RT уточнил, что Журавлев является по специальности биологом. После окончания Томского государственного университета он занимался научной деятельностью и преподавал на кафедре биологии в Казахстане. Работал в Алматинском и Московском зоопарках.

Реклама

На посту директора Ленинградского зоопарка Журавлев намерен запустить новые просветительские проекты, пополнять количество животных и улучшать условия, в которых они содержатся.

Реклама