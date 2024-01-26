26 января 2024, 14:37
Смена пола станет основанием для расторжения брака в Башкирии
Парламент Башкирии принял законопроект о расторжении браков из-за смены пола
В Башкирии депутаты Госсобрания в первом чтении приняли законопроект, согласно которому смена пола одним из супругов станет основанием для расторжения брака. Сообщение появилось на сайте парламента.
«Брак — союз мужчины и женщины. Сегодня это не просто очевидный факт, это конституционная норма», — отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
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Он напомнил, что положение зафиксировали в Конституции России в 2020 году. Однако в Семейном кодексе Башкортостана норма «не была реализована в полной мере». Поэтому и появился проект закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Башкортостан». Он устанавливает также, что изменившие пол люди не могут стать усыновителями, опекунами и попечителями детей.
Помимо этого, законопроект уточняет положения об алиментных обязательствах экс-супругов.
Ранее патриарх Кирилл призвал ввести для граждан государств, где разрешили менять пол, запрет на усыновление детей.
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