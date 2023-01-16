Общество 16 января 2023, 18:29 Смена места прощания с Чуриковой не повлияет на движение транспорта в Москве Дептранс Москвы: движение транспорта не будут перекрывать из-за прощания с Инной Чуриковой РИА «Новости»

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Ограничений движения в центре Москвы из-за церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой не будет. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

«Траурное мероприятие пройдет в Храме Христа Спасителя. Перекрытия и ограничения движения транспорта не планируются», — говорится в официальном сообщении.

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Накануне семья Чуриковой сообщила о решении провести церемонию прощания в храме Христа Спасителя, а не в театре «Ленком». Траурное мероприятие состоится 17 января в 11:00. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Актриса Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Народная любимица ушла из жизни в Боткинской больнице. За всю карьеру актриса сыграла более в чем 40 фильмах. Деятельность Чуриковой в театре и кино отмечена государственными и общественными наградами, а также различными премиями и призами. Также ее удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством».