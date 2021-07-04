Смекалка поможет урожаю. Как вырастить экзотику на огороде даже в засушливое лето

В Московской области можно выращивать даже экзотические фрукты — для этого достаточно найти нужную информацию в Сети. Современные технологии уже давно превратили эту возможность из небывалого чуда в реальность. И даже возможное засушливое лето этому не помешает.

Об этом «360» рассказал садовод из Луховиц Владимир Самородский. Он подчеркнул, что благодаря интернету исчезло большинство проблем для людей, которые выращивают растения. Ведь большинство решений, которые помогут облегчить жизнь садоводам, уже придумали — их можно найти в свободном доступе в Сети.

Это касается не только привычных фруктов и овощей, но и экзотических, ведь их тоже можно выращивать в Подмосковье.

«Климатические условия позволяют выращивать субтропические растения, просто для этого надо придумать маленькие заборы — чтобы ветра не было. Тогда и хурма, и шелковица будут спокойно расти. Они страдают очень сильно от зимних суховеев, поэтому нужны преграды ветру», — рассказал Самородский.

Он подчеркнул, что современные изобретения позволяют выращивать растения, которые никогда бы не выросли там сами. При этом недостаток осадков и возможная засуха не помешают плодам появиться — достаточно проявить любознательность и искать выход из ситуации, а не надеяться на чудо. Тогда растениям будет не страшна такая погода, а воды точно хватит.