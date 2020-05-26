Смеяться над коронавирусом запретили в Челябинске

«Царьград» уточнил, что речь идет о баннере с изображением мужчины в короне, который сидит в шезлонге на фоне слогана «7 дней с короной и без вируса».

Эксперты-филологи пришли к выводу, что текст этой рекламы противоречит нравственным и морально-этическим нормам, которые приняты в обществе. По их мнению, оно формирует несерьезное отношение к проблеме пандемии. Они расценили его как неприемлемое и некорректное в сложившейся ситуации.

«Кроме того, выражение „без вируса“ можно рассматривать как гарантию отсутствия возможности заразиться на территории комплекса „Уральские зори“ каким-либо вирусом, включая коронавирус. При этом такая информация не может быть достоверной», — заметили в ФАС.

Возбуждено административное дело.