Некоторые модели смартфонов Samsung исчезли из магазинов в ряде российских регионов, сообщили РБК участники телекоммуникационного рынка. Главная причина — отсутствие официальных поставок компании.

Например, в Нижнем Новгороде на сайте «М.Видео-Эльдорадо» можно купить лишь отдельные модели смартфонов Samsung, причем не бюджетные. Похожая ситуация — в пермском «Ситилинке». У «Связного» нет в наличии одной из популярных моделей. Жителям Челябинска предложили приобрести на сайте МТС Samsung Galaxy S22 Ultra 12 на 256 Gb только при условии, что покупатели заберут его самостоятельно. В Москве подобных проблем нет.

По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, компания наблюдает «небольшой» дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung. В МТС заявили, что дефицита гаджетов нет.

Samsung остановил поставки в Россию в начале марта из-за «геополитических событий». Именно с этим связаны проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах, сообщила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова. Источники издания добавили, что ретейлеры из-за недостатка товаров вынуждены привозить их только по запросу покупателей.