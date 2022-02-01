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    01 февраля 2022, 22:27

    Смартфон негативно влияет на мозг — IT-специалист

    Эксперт Осокина рассказала о негативном влиянии смартфона на мозг

    Дарья Морозова

    Основатель компании AIBY Ольга Осокина рассказала, что смартфон негативно влияет на мозг. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Смартфон негативно влияет на мозг — IT-специалист

    По ее словам, частое использование смартфона может привести к ментальным проблемам и повышенной тревожности. Осокина считает, что реальная жизнь начинает казаться менее яркой, на фоне контента в интернете.

    «Просмотр Instagram, TikTok, лекций на YouTube во время утреннего кофе, обеда, ожидания очередного звонка или перед сном убивает нашу эмоциональность», — считает эксперт.