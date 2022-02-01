Основатель компании AIBY Ольга Осокина рассказала, что смартфон негативно влияет на мозг. Об этом сообщила «Газета.ru».

По ее словам, частое использование смартфона может привести к ментальным проблемам и повышенной тревожности. Осокина считает, что реальная жизнь начинает казаться менее яркой, на фоне контента в интернете.

«Просмотр Instagram, TikTok, лекций на YouTube во время утреннего кофе, обеда, ожидания очередного звонка или перед сном убивает нашу эмоциональность», — считает эксперт.