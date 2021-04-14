Смартфон может избавить от борьбы за пульт и лишней паники. Подборка функций-помощников

Смартфон давно способен на большее, чем вы ожидаете. Он может помочь сэкономить на покупках, перестать понапрасну переживать за родных, пока их нет дома, и даже избавить от борьбы за пульт. Подобрали целый ряд сервисов, в том числе бесплатных, которые могут сделать вашу жизнь комфортнее.

Связь там, где нет сети

Порой жители Москвы и области сталкиваются с нестабильным приемом мобильной сети. Например, на вокзалах, концертах и в других местах большого скопления людей связь может быть перегруженной.

В такой ситуации достаточно найти точку Wi-Fi. Она сможет обеспечить не только интернетом, но и даст вам возможность разговаривать, используя свой обычный мобильный номер даже там, где соединение с сотовой сетью неидеальное. Технология VoWiFi позволит звонить и отправлять сообщения — для этого, например, достаточно подключить «Интернет-звонки» через приложение «Мой МТС».

Не упустить детали разговора

По работе у людей часто возникают ситуации, когда предельно важно не упустить детали разговора по телефону. Но блокнот для записи не всегда под рукой, такие ситуации вообще могут случиться на бегу.

И тут на помощь может прийти приложение для записи звонков. Бесплатно это можно сделать, например, через «МТС Коннект». Запись разговора начинается по нажатию одной кнопки, а хранится аудио прямо на телефоне.

Знать, где близкие

Позднее возвращение ребенка с кружка или от друзей — часто стресс для родителей. Простое понимание того, где он находится, может сэкономить уйму нервных клеток.

Сейчас смартфон волне может помочь вам ненавязчиво и с позволения приглядывать за тем, где находятся родные. Для этого достаточно просто установить пару приложений. Вам — «МТС Родитель», а родному человеку — «МТС Ребенок».

Выгоду от сервиса получит и семья. В любой ситуации пользователь может отправить сигнал о помощи или просьбу пополнить баланс.

Это же приложение позволит меньше переживать за пожилых родителей.

Один за всех

На самом деле сейчас про пополнение сразу нескольких счетов можно уже забыть. Современные технологии связи позволяют привязать несколько телефонов к одному тарифу — так за ними проще уследить.

Так, например, отец семейства может подключить себе тариф «МЫ МТС+» и оплатить безлимитный интернет. К нему уже подключить до пяти номеров членов семьи. Тогда для них связь станет бесплатной, а пополнять можно будет только один счет.

Кино — взрослым, детям — мультфильмы

Если счет удобнее держать один, то телевизор лучше смотреть по отдельности. Пока родители смотрят кино, дети, скорее, захотят посмотреть мультфильмы. И если раньше была борьба за пульт, то сейчас это не проблема — достаточно одной подписки, чтобы смотреть ТВ на нескольких устройствах. Более того, технология позволяет сделать это и в пути.

Так, например, работает «МТС ТВ» с 160 каналами, которые можно смотреть одновременно на нескольких устройствах. Работает сервис не только на телевизорах, но и на смартфонах с планшетами.

Экономия под рукой

При всем обилии сервисов пользоваться многими из них можно бесплатно или с большой скидкой. Поможет в этом кешбэк, который плотно укоренился в нашей жизни. Покупки можно совершать в привычных магазинах, получая при этом дополнительную выходу.

Так, в программу «МТС Cashback», например, входят свыше 1200 магазинов. В каждом из них можно получить какой-то процент от покупки — а значит, за месяц может накопиться достаточно средств, чтобы пользоваться услугами связи почти бесплатно. А с карточкой от оператора связи можно еще и получить дополнительные проценты на остаток средств.