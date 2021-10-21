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    21 октября 2021, 16:18

    Смартфон и фотосессия с актрисой Федункив в подарок. Торговая сеть «Верный» запустила акцию к своему девятилетию

    Торговая сеть «Верный» подарит поебдителям новой акции смартфон и фотосессию с актрисой Мариной Федункив

    Полина Петухова, Редакция сайта 360°

    Торговая сеть «Верный» отмечает свое девятилетие. За это время компания открыла более тысячи магазинов и трудоустроила свыше 11 тысяч человек. В честь праздника она запустила акцию с призами.

    Смартфон и фотосессия с актрисой Федункив в подарок. Торговая сеть «Верный» запустила акцию к своему девятилетию | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Компания прошла уже значимый путь, отметил заместитель ее генерального директора по коммерции и маркетингу Денис Вечканов.

    Для компании это серьезное событие, потому что на рынке ретейла девять лет — значимый срок

    Денис Вечканов.

    Сотрудников поздравили прямо на рабочем месте. Все было по-домашнему, но в то же время оперативно, то есть буквально не отходя от кассы. Праздник праздником, но работа не останавливается ни на минуту.

    Подарки от «Верного»

    В свой день рождения магазин запустил акцию «Верный себе, верный семье». Ограничений ни по возрасту, ни по геолокации нет — участвовать может любой.

    Смартфон и фотосессия с актрисой Федункив в подарок. Торговая сеть «Верный» запустила акцию к своему девятилетию | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Акция действует в каждом магазине торговой сети по всей России. Условия просты: выбираете минимум три товара из списка акции, регистрируете чек на сайте и становитесь участником.

    Главные призы — фотосессия с актрисой Мариной Федункив и новый смартфон. Участники акции смогут получать до 200 призов ежедневно. Это деньги на телефон и подарочные сертификаты.

    Победителя мы объявим в конце декабря. Если вдруг так получится, что он будет не из Москвы, мы поможем ему добраться, чтобы получить главный приз от Марины Федункив

    Денис Вечканов.
    Смартфон и фотосессия с актрисой Федункив в подарок. Торговая сеть «Верный» запустила акцию к своему девятилетию | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Акция продлится до 1 декабря. Итоги подведут под Новый год. Список продуктов-участников и подробные условия можно найти на сайте акции vernyfamily.ru.