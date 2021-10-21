Смартфон и фотосессия с актрисой Федункив в подарок. Торговая сеть «Верный» запустила акцию к своему девятилетию

Торговая сеть «Верный» отмечает свое девятилетие. За это время компания открыла более тысячи магазинов и трудоустроила свыше 11 тысяч человек. В честь праздника она запустила акцию с призами.

Источник фото: телеканал «360»

Компания прошла уже значимый путь, отметил заместитель ее генерального директора по коммерции и маркетингу Денис Вечканов.

Для компании это серьезное событие, потому что на рынке ретейла девять лет — значимый срок Денис Вечканов.

Сотрудников поздравили прямо на рабочем месте. Все было по-домашнему, но в то же время оперативно, то есть буквально не отходя от кассы. Праздник праздником, но работа не останавливается ни на минуту.

Подарки от «Верного»

В свой день рождения магазин запустил акцию «Верный себе, верный семье». Ограничений ни по возрасту, ни по геолокации нет — участвовать может любой.

Источник фото: телеканал «360»

Акция действует в каждом магазине торговой сети по всей России. Условия просты: выбираете минимум три товара из списка акции, регистрируете чек на сайте и становитесь участником.

Главные призы — фотосессия с актрисой Мариной Федункив и новый смартфон. Участники акции смогут получать до 200 призов ежедневно. Это деньги на телефон и подарочные сертификаты.

Победителя мы объявим в конце декабря. Если вдруг так получится, что он будет не из Москвы, мы поможем ему добраться, чтобы получить главный приз от Марины Федункив Денис Вечканов.

Источник фото: телеканал «360»

Акция продлится до 1 декабря. Итоги подведут под Новый год. Список продуктов-участников и подробные условия можно найти на сайте акции vernyfamily.ru.