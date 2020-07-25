Сейчас редкое сообщение в соцсетях обходится без стикеров или смайлов. Председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов отметил, что россияне не просто ставят смайлики, а заменяют ими точки.

«Сейчас уже не возникает вопросов, как сочетаются смайлики со знаками препинания, например, как сочетаются смайлик и точка. Сейчас такого вопроса уже не возникает, потому что мы перестали ставить точки в конце, стали ставить смайлики, если мы хотим, чтобы собеседник как-то увидел наш смайлик», — рассказал главный редактор сайта «Грамота.ру» радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что смайлики со временем менялись. Сначала все ставили в сообщениях двоеточие, дефис и скобку, потом убрали дефис. Через некоторое время все стали обходиться просто скобкой, пока не начали придумывать всевозможные стикеры и анимации.

По словам Пахомова, существует два вида коммуникации: обычная письменная речь и спонтанное общение в мессенджерах. Если кто-то пишет официальное письмо начальнику, то он не будет использовать смайлы.

«И эти вещи очень мало влияют друг на друга. Очень важно учить этому детей, что в этом стандарте ты должен поставить точку в конце предложения, а здесь ты нормально поставишь в конце смайлик, и здесь точка уже будет таким знаком обиды, может быть», — пояснил он.

Смайлики появились 19 сентября 1982 года. Тогда профессор университета Карнеги-Меллона в США Скотт Фалман предложил использовать в сообщениях двоеточие, дефис и скобку.