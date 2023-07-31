31 июля 2023, 13:28
«СМ-Клиника»: самыми востребованными врачами среди россиян стали отоларингологи и кардиологи
Большинство россиян чаще всего обращаются за медицинской помощью к отоларингологам, кардиологам и неврологам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса компаний «СМ-Клиника» и Pressfeed.
В этом году врач-отоларинголог в очередной раз возглавил рейтинг самых востребованных медспециалистов, вторую строчку занял кардиолог, на третьем месте — невролог. Также россияне часто обращаются к гастроэнтерологу, терапевту и дерматовенерологу.
Реклама
Отмечается, что самыми популярными медицинскими услугами среди россиян стали манипуляции в процедурном кабинете и УЗИ-диагностика.
Опросы
Врачи
Рейтинги
Реклама
Реклама