Общество 14 февраля 2023, 15:52 Служебные квартиры для врачей построят в Саратове до конца 2023 года

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Строительство служебного жилья для медицинских работников Саратова планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщил сайт «НТА-Приволжье».

По данным Nation News, в новых домах будут проживать врачи будущего онкологического диспансера. Служебное жилье расположится неподалеку от самого медучреждения.

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Отмечается, что возведение домов будет осуществляться за счет регионального бюджета. Всего квартирами обеспечат около 100 специалистов.

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