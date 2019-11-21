Службы занятости перевыполнили план по переобучению предпенсионеров

В соответствии с Федеральным проектом «Старшее поколение» предполагалось, что учиться будут лишь 75 тысяч предпенсионеров в год. Но с января по ноябрь 2019 года новые профессии получили 88,6 тысяч человек.

СМИ: 60% предпенсионеров не нашли работу Подробнее

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе Минтруда, 66,1 тысяч предпенсионеров были направлены на курсы работодателями, и еще 22,5 тысяч обратились за переобучением самостоятельно. Из них 52,1 тысячи закончили курсы, и 91,6% предпенсионеров сохранили работу или нашли новую.

Обратиться в службы занятости за бесплатным переобучением могут только те граждане, кому осталось менее пяти лет до выхода на пенсию по закону. Чаще всего это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет.

«Это вписывается в современный тренд, когда человеку нужно учиться и совершенствовать свои навыки в течение всей жизни. Потом, с учетом быстро меняющихся технологий на рынке труда становятся востребованы все новые и новые умения, которые необходимо осваивать», — заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.