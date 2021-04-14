Службы безопасности и МИД Литвы пригласили на заседание по делу Киркорова

Первое слушание по делу Киркорова пройдет в Вильнюсском окружном административном суде 17 мая. Об этом «360» сообщил глава коллегии адвокатов «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

Он отметил, что в процесс будут включены службы безопасности и министерства иностранных дел.

«На слушании, которое состоится 17 мая, помимо МИДа я предложил выслушать еще мнение службы безопасности Литвы. Суд согласился с нашими доводами, и представители службы безопасности должны будут объяснить суду, каким же образом песни Филиппа Киркорова угрожают безопасности страны», — пояснил Добровинский.

В начале этого года Киркоров был включен в список лиц, которым в течение пяти лет запрещено въезжать в Литву. Причиной наложения санкций стало то, что артист публично поддержал присоединение Крыма к РФ.

По словам Добровинского, он попросил суд выдать ему копию решения о запрете Киркорову въезжать в Литву. Этот документ, как подчеркнул юрист, никто не видел.